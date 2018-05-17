Челябинец взял аванс у покупательницы, но комнату ей не продал

В Челябинске полицейские задержали неоднократно судимого горожанина 1989-го года рождения за хищение денежных средств мошенническим путем. Молодой человек взял аванс в счет предстоящей сделки с недвижимым имуществом у покупательницы принадлежащей ему комнаты.

Свое жилище по улице Братьев Кашириных он не продал (это было лишь предлогом), не вернул и взятые в качестве предоплаты деньги - двадцать тысяч рублей. Пострадавшая, местная жительница 1983-го года рождения, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищении денег. Продавца жилища задержали.

В отношении ранее судимого за совершение имущественных преступлений челябинца в отделе полиции «Калининский» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Он заключен под стражу, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Полицейские предполагают, что предприимчивый горожанин может быть причастен к совершению аналогичных преступлений, жертвы которых раньше в правоохранительные органы не обращались.

«Если вы жертва или свидетель противоправной деятельности задержанного, звоните по телефонам УМВД России по городу Челябинску: 266-14-14, 265-02-00, 267-78-08», - призывают стражи порядка.