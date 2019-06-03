Челябинец заказал похищение бизнесмена

В суд передано уголовное дело в отношении предпринимателя, заказавшего похищение конкурента. Полицейским «заказчика» сдал исполнитель преступления.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в пособничестве и подстрекательстве в приготовлении к похищению человека и вымогательству.

«Следствием установлено, что обвиняемый в ноябре 2018 года решил похитить знакомого предпринимателя с целью последующего выдвижения требований его родственникам о передаче выкупа за освобождение. Для реализации задуманного обвиняемый обратился к малознакомому лицу, который имел связи в криминальном мире и предложил ему за денежное вознаграждение совершить похищение потерпевшего, указав места его отдыха и работы, показав непосредственно потерпевшего, а также на лиц из его окружения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Исполнитель похищения «слил» заказчика правоохранительным органам. В момент передачи денег, а это была «кукла», он был взят с поличным. Известно, что жертва и заказчик занимались мелким предпринимательством и, возможно, у них были конфликты по бизнесу.

Уголовное дело в Металлургический районный суд.