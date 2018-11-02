Челябинец, «заминировавший» здания администрации и правительства, был обижен на губернатора и его подчиненных

Сотрудники полиции Челябинска, совместно с коллегами из регионального полицейского главка, УФСБ России по Челябинской области и национального антитеррористического комитета задержали подозреваемого в «минировании» зданий администрации и правительства области.

Первого ноября в ЕДДС поступили анонимные звонки о том, что в зданиях по улицам Орджоникидзе, Тимирязева и Цвиллинга находятся предметы, представляющие опасность. Данная информация проверена полицейскими и не нашла своего подтверждения. Лжеинером оказался 57-летний местный житель.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный информированный источник в правоохранительных органах, звонки мужчина совершал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. А заминировать правительственные здания он решил потому, что держит обиду на губернатора и его подчиненных.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», - добавила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Подозреваемый задержан и находится в СИЗО.