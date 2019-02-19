Челябинка ищет отца, пропавшего в Чебаркуле в начале февраля

Жительница Челябинска разыскивает отца, пропавшего в Чебаркуле (Челябинская область). Сведений о местонахождении 69-летнего мужчины, страдающего потерей памяти, нет с четвертого февраля этого года.

Обеспокоенная жительница южноуральской столицы обратилась за помощью в правоохранительные органы 18-го февраля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, пропавшего пенсионера зовут Владимир Николаевич Сошин, он родился в 1949 году. Ушел из своего дома, расположенного по улице Герцена. При себе, вероятно, имел ксерокопию паспорта. Во что был одет мужчина, неизвестно. Других родственников, кроме дочери, в нашем регионе у пенсионера нет.

На вид мужчине 65-70 лет, худощавого телосложения, рост около 165 сантиметров, волосы седые, отсутствуют передние верхние и нижние зубы, носит зубные протезы. Особых примет, шрамов или татуировок у него нет. В прошлом году пенсионер также неожиданно ушел из дома, полицейские обнаружили его на территории Центрального района Челябинска.

Если Вы располагаете сведениями о разыскиваемом мужчине, обратитесь в дежурную часть МО МВД России «Чебаркульский» по телефону: (35168) 2-25-22, отдел уголовного розыска: (35168) 9-70-79, 9-70-77 или по телефону «02».