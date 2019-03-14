Челябинка подобрала потерянный ребенком сотовый и продала его немощной старушке

Жительница Челябинска в супермаркете подобрала мобильный телефон, который потеряла школьница, и избавилась от него, продав своей 80-летней соседке.

Инцидент произошел в супермаркете «Диски». Школьница пошла в магазин за продуктами и, расплачиваясь на кассе, не заметила, что из кармана ее куртки выпал сотовый телефон. Зато это увидела женщина, стоящая за ней в очереди. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она подобрала гаджет и убрала его в сумку. Пропажу школьница обнаружила дома.

Отец несовершеннолетней написал заявление в полицию. Стражи порядка отсмотрели камеры видеонаблюдения и установили момент кражи. Воровку пытались пробить по полицейским базам, но она по ним не проходила, потому что, как выяснилось потом, она ранее не была судима.

По мобильному биллингу установить местоположение телефона не удавалось, видимо, сразу после кражи воровка его выключила. Появился он в сети лишь спустя неделю. Полицейским сразу удалось выяснить где он находится. Они приехали по указанному адресу и очень сильно удивились, когда им дверь открыла 80-летняя старушка. Но оказалось, что потерянный ребенком сотовый телефон действительно у нее. Только она его не воровала. Ей его продала соседка по подъезду.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее не судимая местная жительница. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Если же вы оказались жертвой ограбления, то нужно сразу обращаться в отдел полиции.

«Необходимо сразу обращаться в полицию в случае совершения каких-либо противоправных действий с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», - сообщил заместитель начальника отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску Александр Гришин.

Заявления принимаются круглосуточно по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 или 02. Также можно непосредственно обращаться в дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления.