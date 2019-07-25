Челябинка порезала себе вены, не получив зарплату

Уволенная жительница Челябинска, требуя заработной платы, порезала себе вены и угрожала зарезать свою бывшую коллегу.

Кровавая драма разыгралась в одном из кафе Ленинского района Челябинска. Молодая женщина пришла в заведение, где работала ранее и стала требовать у рядового кассира выплаты заработной платы. Та ей пояснила, что это не в ее полномочиях. Тогда посетительница схватила с прилавка нож и предприняла попытку порезать вены, а когда поняла, что даже после этого денег не получит, приставила нож к горлу кассира. Женщина успела нажать тревожную кнопку.

«Прибывшие на место сотрудники группы быстрого реагирования ЧОП «Витязь» приняли все меры для того, чтобы обездвижить неадекватную посетительницу. Бойцы оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали наряд полиции и скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

«По данному факту в отделе полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Кстати, у нападавшей были обнаружены сильнодействующие психотропные препараты, которые выдаются строго по рецепту. Возможно, именно эти лекарства послужили причиной неадекватного поведения.