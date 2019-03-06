Переехавшая жить в Краснодар челябинка задушила трёхлетнего сына и выпрыгнула из окна многоэтажки. Об убийстве ребенка женщина написала в предсмертной записке.

В полицию Краснодара поступило сообщение от прохожих, что на территории, прилегающей к одному из домов на улице Невкипелого, лежит тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты. Для выяснения и уточнения всех обстоятельств на место был организован выезд следственно-оперативной группы во главе со следователем СКР по Краснодарскому краю.

«Установлено, что погибшая около года назад переехала из Челябинской области и проживала в этом же доме с супругом и трехлетним сыном. В ходе осмотра жилища погибшей обнаружено тело ее ребенка с признаками асфиксии, а также предсмертная записка, согласно которой женщина совершила убийство своего сына, после чего свела счеты с жизнью», - сообщили в СКР по Краснодарскому краю.

Известно также, что погибшая нигде не зарегистрировалась и даже не поставила ребёнка на учет в поликлинику.

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего».

В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетнего. Расследование уголовного дела продолжается.