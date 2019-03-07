Челябинка, заколовшая своего парня шампуром, отправилась в колонию

Челябинка Светлана Бояринова, воткнувшая шампур в грудь своему парню, шесть с половиной лет проведет в колонии. Также ей предстоит выплатить более миллиона рублей за причиненный моральный вред.

Сегодня, седьмого марта, на основании представленных прокурором доказательств 07.03.2019 Сосновский районный суд Челябинской области вынес обвинительный приговор в отношении 27 летней жительницы Челябинска Светланы Бояриновой. Она признана виновной умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла на озере Касарги 12 июля. Светлана Бояринова туда приехала со своим гражданским мужем на пикник. Во время застолья он приревновал девушку и пара поссорилась. В ходе конфликта Светлана Бояринова схватила шампур и вонзила его в грудь 28-летнего потерпевшего. Эксперты насчитали порядка семи ран. От полученных травм мужчина скончался. Суд сразу вынес меру пресечения в отношении Светланы Бояриновой в виде домашнего ареста.

«Приговором суда женщина признана виновной в совершении вышеуказанного преступления и ей назначено наказание в виде лишения свободы на шести лет и шести месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму свыше миллиона рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговор не вступил в законную силу.