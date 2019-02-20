Челябинск стал чаще гореть: специалисты обеспокоены пожароопасной обстановкой

В Челябинске с начала 2019 года произошло 250 пожаров, в том числе 121 возгорание мусора. Погибли 14 человек и шесть получили травмы. Ситуация оценивается как неблагополучная.

В прошлом году за этот же период пожаров было на семь с половиной меньше, как и погибших - число жертв огненной стихии в 2019-м увеличилось в 2,8 раза. А вот пострадавших оказалось больше в январе-феврале 2018-го - в 2,3 раза.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Евгения Шестопалова, особенно неблагополучная обстановка с пожарами и гибелью людей складывается в Курчатовском, Ленинском и Металлургическом районах областного центра.

Пожарный надзор ежедневно проводит работу по профилактике возгораний, организует совместные рейды с ОВД и социальными службами по местам проживания неблагополучных лиц. Совместно с комитетом образования профилактические рейды проходят в образовательных организациях Челябинска.

В целях стабилизации обстановки с пожарами главам районов южноуральской столицы еженедельно направляют информацию о пожарах. Чиновникам предложено проводить встречи с населением, посвященные вопросам пожарной безопасности.

Главный государственный инспектор Челябинска по пожарному надзору Андрей Смирнов считает, что особое внимание необходимо обратить на территории и объекты, находящиеся в лесных массивах или в непосредственной близости от них.

«МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» предлагаю обратить особое внимание на исправность наружного противопожарного водоснабжения на территории города, обустройство защитных противопожарных минерализованных полос, состояние противопожарных разрывов между жилыми домами и лесным массивом. При неблагополучной обстановке с пожарами и их последствиями прошу незамедлительно вводить особый противопожарный режим на территории Челябинска», - сказал Андрей Смирнов на состоявшемся вчера, 19 февраля, в городской администрации заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.