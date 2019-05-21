Челябинская фирма наказана за грубые нарушения в обращении лекарств для животных

Челябинская фирма ООО «УралВетСнаб», занимающаяся оптово-розничной продажей ветеринарных препаратов, наказана за грубые нарушения в сфере обращения лекарственных средств. Данный факт выявил региональный Роспотребнадзор во время плановой проверки организации, проведенной в феврале этого года.

Проверка показала, что ветпрепараты хранятся на полу без поддона, стеллажи и полки не пронумерованы, стеллажная карта с указанием наименований лекарственных средств отсутствует, контроль за своевременной реализацией медицинских препаратов с ограниченным сроком хранения не ведется, ежедневное мытье помещений не проводится.

По результатам проверки за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, в отношении ООО «УралВетСнаб» составили протокол по части четвертой статьи 14.1 КоАП РФ. Организации выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

Материалы дела были переданы в Арбитражный суд, который признал «УралВетСнаб» виновным в хранении и розничной торговле препаратами для животных с нарушением Правил хранения и Положения о лицензировании фармацевтической деятельности. На основании этого суд привлек ООО «УралВетСнаб» к административной ответственности по части четвертой статьи 14.1 КоАП РФ и назначил штраф в размере 50-ти тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.