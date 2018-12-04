Челябинская городская свалка продолжает гореть

Официально закрытая челябинская городская свалка в Металлургическом районе южноуральской столицы до сих пор не потушена. Сегодня, четвертого декабря, в семь утра было зафиксировано уже четыре очага тления. Работы по ликвидации возгораний мусора начались в девять утра и продолжаются в настоящее время.

Вчера, третьего декабря, велась борьба с ранее обнаруженными (локализованными) очагами тления отходов. Была проведена очередная отсыпка прилегающих к ним участков. В дело пошло более трех тысяч 200 тонн грунта. С возгораниями боролись сотрудники МЧС, работники АО «Южуралмост», СК «Легион», ООО «СК Геострой», ООО «Капитал Строй». Всего с тлением мусора боролись сорок человек и 30 единиц техники, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Борьба с тлением продолжается уже не первую неделю. Пока безуспешно.

Жители Челябинска тем временем жалуются на выбросы. По данным управления, за прошедшие сутки от горожан поступило 36 жалоб на загрязнение атмосферного воздуха, в том числе пять – от жителей Металлургического района.

«На северо-западе жутко воняет горящей свалкой. В 2017 году в результате массовых обращений в администрацию президента, другие федеральные органы на экологические проблемы в Челябинске обратили хоть какое-то внимание. Уже недели две-три дышать нечем, поэтому полагаю, что нужно возобновить массовые обращения к президенту», - написала сегодня в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте горожанка Анна Михайлова.

В комментариях под ее постом челябинец Алексей Петров заметил, что именно сегодня дышать в мегаполисе можно, и предположил: «Наверное, кто-то приезжает (в смысле высокие гости)». Ему ответили: «Да вроде японцы или китайцы, Меридиан из-за них перекрыли для большегрузов».

Действительно, сегодня столица Южного Урала принимает участников и гостей IV российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

В социальных сетях некоторые пользователи именно с этим событием связывают и работу дорожной техники, замеченной на городских улицах.