Челябинская колбаса для сирот в Карпинске признана небезопасной

Вареная колбаса «Докторская», по контракту поставленная челябинским предприятием «Концерн Митмонд» в детский дом-интернат города Карпинска Свердловской области, не соответствует требованиям технического регламента.

Это выяснилось после лабораторных исследований проб продукции. Предприятие-производитель поставлено на усиленный лабораторный контроль, управление Россельхознадзора по Челябинской области.

В образце пробы «Докторской», выработанной 11-го апреля этого года и поставленной в Карпинский детский дом-интернат по государственному контракту, установлено несоответствие нормативу микробиологического показателя безопасности для мясной продукции. В колбасе обнаружены анаэробные микроорганизмы и сульфитредуцирующие клостридии. Кроме того, в испытуемом образце выявлено несоответствие массовой доли общего белка.

За выявленные нарушения ООО «Концерн Митмонд» вручено предписание, по которому предприятие обязано организовать в режиме усиленного лабораторного контроля отбор проб готовой «Докторской» для проведения исследований.

Возвращенная на челябинское предприятие из Карпинского дома-интерната колбаса (23,4 килограмма) помещена в изолированные условия хранения и в ближайшее время будет утилизирована на утильзаводе ООО «Экологические корма и добавки» в поселке Увельский Челябинской области.