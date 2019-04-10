Челябинская область вошли в пятерку регионов с наибольшим количеством людей, погибших на пожарах

В центральном аппарате Следственного комитета России проанализированы случаи гибели людей в результате пожаров и их причины.

Наибольшее число пожаров с человеческими жертвами имело место в Московской области – 205 (219 погибших), Свердловской области - 202 (245 погибших), Пермском крае – 199 (238 погибших), Красноярском крае - 182 (189 погибших), Челябинской области – 162 (183 погибших), Ленинградской области – 156 (178 погибших), Нижегородской области – 155 (165 погибших). Более чем по 100 случаев таких пожаров произошло в Воронежской, Ростовской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Тверской, Волгоградской, Кировской, Самарской, Саратовской областях и ряде других регионов.

Особое внимание к таким случаям обусловлено и тем, что в ходе пожаров гибнут дети, в том числе из многодетных семей. В 2018 году погибло 458 несовершеннолетних, годом ранее – 359.

«Значительное количество возгораний (22%) происходит из-за нарушения собственниками жилых помещений правил пожарной безопасности, в том числе при неправильной эксплуатации электрических и отопительных приборов. Чаще всего такие случаи фиксировались в частных домах. В отдельных случаях допускались конструктивные просчеты при проектировании жилых помещений и, как следствие, неправильное размещение электропроводки и отопительных элементов. Большинство же случаев (63%) пожаров связано с оставлением без присмотра источников открытого огня. Часто виновники пожаров допускали неосторожное обращение с огнем при курении либо оставляли источники огня», - сообщили в СКР России.

Проблема гибели людей на пожарах в большей мере носит ярко выраженный сезонный характер. Количество трагических случаев возрастает с началом холодного времени года во время эксплуатации различных нагревательных электроприборов, печного отопления. Ситуация усугубляется большой долей частного сектора в жилом фонде, а также значительной удаленностью сельских поселений от городов и районных центров.

Наиболее важными и очевидными проблемами пожарной безопасности остаются недостаточная эффективность превентивных противопожарных мероприятий и мер, принимаемых гражданами и собственниками объектов для охраны своей жизни и имущества от пожара, недостаточное финансирование мероприятий по приобретению средств обнаружения пожаров.