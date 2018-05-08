Челябинская природоохранная прокуратура оштрафовала агрокомплекс «Чурилово»

В Челябинске на агрокомплекс «Чурилово» наложены штрафы на сумму 260 тысяч рублей за несоблюдение природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности.

Установлено, что предприятие берет воду из Первого озера без разрешения - срок выданного ранее решения о предоставлении водного объекта в пользование агрокомплексу истек 31-го декабря 2017-го года.

Кроме того, «Чурилово» осуществляет выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу без специального на то разрешения.

Заявку в министерство экологии Челябинской области о постановке на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду предприятие подало с нарушением регламентированного федеральным законодательством срока.

Челябинский природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица дела об административных правонарушениях по статье 7.6 «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», части первой статьи 8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» и статье 8.46 «Несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дел на предприятие наложены штрафные санкции на общую сумму 260 тысяч рублей, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре прокуратуры по Челябинской области.