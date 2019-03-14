Челябинске бывший зэк-наркоман напугал покупателей пивного магазина

Помощь медиков понадобилась неадекватном челябинцу, который устроил переполох среди продавцов и покупателей магазина разливного пива.

Инцидент произошел в ночь на 13 марта в магазине разливного пива, расположенном в Тракторозаводском районе Челябинска. Как сообщили в ЧОП «Витязь», мужчина пришел в магазин разливного пива и на глазах покупателей и продавцов пытался вколоть себе в вену неизвестное вещество. При этом он бормотал что-то нечленораздельное. Мужчина явно находился в неадекватном состоянии. По сигналу на место выехала группа быстрого реагирования. Прибывшим бойцам мужчина сумел объяснить, что он недавно освободился из мест лишения свободы, где ранее отбывал срок за кражу.

«Видимо таким образом он решил отпраздновать свое освобождение. Он еле стоял на ногах, а потом и вовсе стал терять сознание. Ущерба на охраняемом объекте не установлено», - сообщили в ЧОП «Витязь».

Задержанного передали сотрудникам полиции

«В отделе полиции «Тракторозаводский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.