В Челябинске огласят приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову

В чеверг, четвертого октября, Советский районный суд Челябинска приступит к оглашению приговора бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве, подстрекательстве, взломе электронной почты и получении взятки.

«На оглашение приговора уйдет два дня. Пятого октября решение суда будет озвучена», - сказали агентству «Урал-пресс-информ» в Советском суде Челябинска.

Государственный обвинитель попросил назначить Сандакову наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 14 миллионов рублей.

Как уже сообщало агентство, первый раз Сандаков был задержан 25 марта 2015 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В октябре 2015 года следователи переквалифицировали обвинение со «взятки» на «мошенничество. Сандаков также обвинялся в подстрекательстве. Согласно обвинительному заключению, Николай Сандаков, используя свое служебное положение первого помощника губернатора Челябинской области, похитил 1,5 миллиона рублей.

Суд по первому уголовному делу стартовал в марте 2016 года, но был прерван. Материалы дела вернули на доработку в прокуратуру, а бывшего вице-губернатора 24 марта 2016 года выпустили из СИЗО под залог в 10 миллионов рублей.

Через неделю – 31 марта 2016 года – Сандаков был вновь задержан. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки от директора ЧОП «Питон» Калугина. В апреле суд избрал в отношении Сандакова меру пресечения в виде домашнего ареста.