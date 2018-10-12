Челябинские линейные силовики уничтожили вещдоки по 131 уголовному делу

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте под наблюдением специальной комиссии провели совместное мероприятие по уничтожению более 30 килограммов наркотических средств и сильнодействующих веществ, изъятых из незаконного оборота.

Все вещественные доказательства, которые были отправлены «в топку», проходили по 131 завершенному уголовному делу. Всего было сожжено 11,5 килограммов героина, более 15 килограммов марихуаны, 319 граммов различных наркотических средств синтетического происхождения, более 200 граммов кокаина, более четырех килограммов карфентанила. В огонь пошли и приспособления для приготовления наркотиков.

Как сообщили информационному отделу «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, подобная процедура уничтожения изъятых наркотических средств проводится в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте регулярно. Главная задача специальной комиссии - проследить, чтобы изъятые вещественные доказательства прогорели дотла.

Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте