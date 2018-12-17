Челябинские маслоделы кормили пациентов психдиспансера маргарином

Сотрудники челябинской антимонопольной службы выявили нарушения во время поставки сливочного масла в Курганскую область. Дело в том, что продукт компании «Белая королева» из Озерска «Масло крестьянское сливочное» оказалось фильсифицированным продуктом.

Масло поступало из южноуральского предприятия в Шадринский психоневрологический диспансер. По итогам проверки антимонопольщиками выяснилось, что масло сливочное изготавливалось из жиров немолочного происхождения. Это давало предприятию преимущества перед другими конкурентами.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в УФАС России по Челябинской области, продукт, не имеющий ничего общего с торговой маркой, не должно на упаковке содержать слово «масло». Однако южноуральские производители игнорировали даже раннее предупреждение сотрудников антимонопольной службы о том, что необходимо принять меры по прекращению производства и введения в продажу продукции «Масло крестьянское сладко-сливочное несоленое, м.д.ж. 72,5%», не соответствующей требованиям ГОСТа, с указанием на упаковке слова «масло».

Маслоделы взяли и просто проигнорировали предупреждение сотрудников УФАС России по Челябинской области. На это и «погорели». В связи с нарушениями требования антимонопольной службой южноуральского региона возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Заседание комиссии по этому делу в антимонопольном ведомстве состоится в январе 2019 года.