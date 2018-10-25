Челябинские пограничники не пропустили в Казахстан мясные деликатесы

В начале этой недели сотрудник управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с южноуральскими пограничниками задержал поднадзорный груз, который пытались вывезти через пункт пропуска «Бугристое» в Казахстан.

Во время досмотра автомобиля на пограничном посту российско-казахстанской границы в автомобиле южноуральца нашли 300 килограммов мяса. Как оказалось, у хозяина товара не было ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы безопасность груза.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области, на основании действующего законодательства России и Евразийского экономического союза специалистом регионального управления Россельхознадзора в отношении перевозимого груза принято решение о возврате мяса в точку отправления для оформления соответствующих документов.

По словам пограничников, в настоящий момент ситуация с перевозкой мяса резко поменялась. Несколько лет назад через российско-казахстанскую границу мясо из соседней Костанайской области везли фурами. Иногда казахские предприниматели пытались обмануть пограничников и тайными тропами пытались заехать на территорию Челябинской области. Многим это удавалось, но в связи с новым оснащением государственной границы ситуация стала совсем иной.

Сотрудники ведомства провели с перевозчиком разъяснительную беседу. Напомнили хозяину груза о порядке перемещения по территории ЕврАзЭС подконтрольных госветнадзору грузов. Нарушитель ветеринарного законодательства привлечены к административной ответственности за нарушение ветеринарного законодательства Евразийского экономического союза.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области