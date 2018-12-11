Челябинские полицейские нашли двух школьников, обкидавших поезд камнями

Челябинские сотрудники линейной полиции за сутки нашли малолетних нарушителей, которые обкидали движущийся железнодорожный состав камнями. Происшествие произошло на железнодорожном перегоне «Кирзавод – Пост Восточный».

Тревожный звонок в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступил от диспетчера железнодорожной станции. Машинист локомотива сообщил ему о том, что два подростка обкидали камнями проходящий локомотив грузового поезда. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции, однако поймать правонарушителей по горячим следам не удалось.

Розыск малолетних нарушителей продолжился на следующий день и он увенчался успехом. Транспортные полицейские установили двоих несовершеннолетних жителей города Челябинска, учеников пятого класса одной из городских школ.

Мальчишки рассказали о том, что они в тот день гуляли недалеко от железной дороги. Увидев приближающийся поезд, один из мальчиков бросил в него камень. Только по счастливой случайности не разбил лобовое стекло локомотива.

Как сообщили информационному сайту «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инспекторы отделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте провели с родителями и детьми беседы об опасных последствиях противоправного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В отношении родителей школьников силовики составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.