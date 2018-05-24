Челябинские полицейские вместе с лесничими предотвращают нарушения противопожарного режима в борах

В связи с введением особого противопожарного режима Челябинский городской и Каштакский боры патрулируют полицейские, им помогают лесничие. Для ограничения доступа граждан на личном автотранспорте въезды в лесной массив оборудованы шлагбаумами.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, стражи порядка проводят профилактические мероприятия по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности, которые могут привести к лесным пожарам: беседуют с людьми и объясняют им серьезность последствий.

«В мае к административной ответственности в соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» привлечено четверо граждан, - уточнили в пресс-службе городского управления МВД. - Физическим лицам за такое грозит штраф размере от четырех до пяти тысяч рублей, должностным - от двадцати до сорока тысяч рублей, юридическим лицам - от трехсот до пятисот тысяч рублей».

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь главного управления лесами Челябинской области Мария Голубкина, с начала пожароопасного сезона в Каштакском бору зарегистрировано десять лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила 23,32 гектара. В Челябинском городском бору произошло два природных пожара на площади 0,85 гектара.

Как сообщил на аппаратном совещании в понедельник, 21-го мая, глава города Евгений Тефтелев, шесть лесных пожаров в Каштакском бору произошло на прошлой неделе. Общая площадь возгораний составила 22 гектара. Также в течение недели здесь было зарегистрировано 56 фактов загораний сухой травы на площади 332 гектара.

Фото УМВД России по городу Челябинску