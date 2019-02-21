Челябинские полицейские задержали трех разбойников

Сотрудники уголовного розыска Челябинска задержали трех жителей региона, причастных к разбойным нападениям. После очередного преступленяи подельники пытались скрыться в разных городах России.

Двое жителей Трехгорного и их подельник из Еткуля приехали в Челябинск в феврале 2019 года, чтобы заниматься преступной деятельностью. В областном центре троица сняла квартиру и почти сразу пошла на «дело».

Сначала преступное трио решило ограбить своего знакомого. Парни подкараулили его в подъезде, а когда тот открыл дверь в квартиру, затолкнули его внутрь и, угрожая ножом, потребовали деньги и ценные вещи. Добычей налетчиков стали ноутбук, золотые украшения и денежные средств. Ущерб составил 79 тысяч рублей. Золото и компьютерную технику злоумышленники сдали в ломбард и поехали праздновать совершенное преступление. С гулянки они возвращались на такси и во время поездки ограбили водителя. Они забрали у него три тысячи рублей.

«После совершения преступлений потерпевшие обратились с заявлениями в органы внутренних дел, по данным фактам в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

На одного из налетчиков оперативники вышли достаточно быстро. Его задержали в Челябинске на съемной квартире, а вот двое других преступников успели покинуть территорию Челябинской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий второй соучастник разбоев был задержан на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время следования в Сочи. Третий подельник сумел добраться до Курганской области, где также был задержан.

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Пока полицейскими Челябинска доказана причастность задержанных к этим двум преступлениям. Пострадавшим от их действий или ставшим свидетелями их противоправных деяний, необходимо обратиться в полицию по телефону службы «02» или в дежурную часть районного отдела полиции УМВД России по городу Челябинску по месту совершения преступления.