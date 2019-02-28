Челябинские полицейские задержали влюбленных грабителей

Челябинским полицейским удалось по «горячим» следам раскрыть дерзкое ограбление торгового павильона на северо-западе Челябинска. Преступление было совершено 24 февраля. Около одиннадцати часов вечера в мини магазин, расположенный на Комсомольском проспекте, зашли двое неизвестных. Свои лица они прятали, укрывшись капюшонами. Пока один человек отвлекал продавца, второй забрал из кассы всю выручку. Сумма похищенного составила порядка 60 тысяч рублей.

Продавец павильона насколько смогла, настолько описала приметы грабителей.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Курчатовский» Управления МВД России по городу Челябинску установили и задержали подозреваемых. Ими оказались местная жительница и ее ранее судимый сожитель. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Они отпущены под подписку о невыезде.

Если же вы оказались жертвой ограбления, то нужно сразу обращаться в отдел полиции.

«Необходимо сразу обращаться в полицию в случае совершения каких-либо противоправных действий с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», - сообщил начальник отдела полиции «Курчатовский» Радий Искандыров.

Заявления принимаются круглосуточно во всех отделениях полиции, а также в дежурной части или по телефону 02.