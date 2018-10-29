Челябинские полицейские задержали жителя Уфы с пакетиками марихуаны

Сотрудники линейного пункта полиции на станции Чебаркуль задержали пассажира, который вел себя очень подозрительно. 26-летний житель Уфы ехал из города Пыть-Ях к себе на родину. За курение в неположенном месте полицейские составили на пассажира административный протокол. Однако история имела продолжение.

Когда полицейские стали осматривать багаж пассажира, то нашли в его вещах курительную трубку и стеклянную баночку с остатками растительного вещества. Еще у неадекватного пассажира в вещах нашли 23 небольших пакетика с веществом растительного происхождения. Сухая травка была отправлена на экспертизу.

Она-то и показала, что растительное вещество не что иное, как марихуана. Весили все пакеты 14,18 грамма. Как признался подозреваемый, травку он приобрел в городе Пыть-Ях через интернет для своего личного пользования.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного отдела полиции, дознаватели ведомства возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Башкирии по части 1 статьи 228 УК РФ. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.