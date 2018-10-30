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Автор:
Виктор Загвоздин
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Челябинские приставы выключили холодильники в магазине

Беспрецедентный случай произошел в Миассе Челябинской области. Местные судебные приставы предложили хозяину продуктового магазина выключить холодильное оборудование на 60 суток. Такое постановление вынес городской суд по жалобе жильцов о нарушении тишины и покоя граждан.

Сплит-система, которая располагалась в пристрое к магазину, значительно превышала уровень допустимого шума в жилых помещениях. Поэтому местные жители обратились к специалистам надзорного органа с жалобой на шум холодильного оборудования. Спецы провели экспертизу уровня звука и шума, проникающих в квартиры жителей города. 

Проверка показала, что при работе магазинного оборудования идет значительное превышение допустимых параметров шума и звука. После инспекции сотрудники магазина переместили холодильное оборудование на крышу и провели свой самостоятельный замер уровня звука. Эти показания они предоставили в суд.

Однако суд учел перемещение кондиционеров, как частичное устранение нарушения, а замер уровня не принял в принципе. Суд расценил шум от кондиционеров как угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, поэтому назначил наказание в виде административного приостановления эксплуатации холодильного оборудования на срок 60 суток.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, сотрудники ведомства на днях решили проверить исполнение решения магазином. Судебные приставы прибыли по адресу магазина и  установили, что в магазине освобождены от товаров все охлаждаемые витрины: молочные, мясные, полуфабрикатов и заморозки. В продаже – только продукты длительного хранения.

На крыше сотрудники ведомства опечатали все кондиционеры для полного устранения нарушений. Оставили право за продуктовым магазином включить холодильное оборудование раньше срока при устранении всех выявленных недостатков.

Автор:
Виктор Загвоздин
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Управление Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области