Челябинские приставы выключили холодильники в магазине

Беспрецедентный случай произошел в Миассе Челябинской области. Местные судебные приставы предложили хозяину продуктового магазина выключить холодильное оборудование на 60 суток. Такое постановление вынес городской суд по жалобе жильцов о нарушении тишины и покоя граждан.

Сплит-система, которая располагалась в пристрое к магазину, значительно превышала уровень допустимого шума в жилых помещениях. Поэтому местные жители обратились к специалистам надзорного органа с жалобой на шум холодильного оборудования. Спецы провели экспертизу уровня звука и шума, проникающих в квартиры жителей города.

Проверка показала, что при работе магазинного оборудования идет значительное превышение допустимых параметров шума и звука. После инспекции сотрудники магазина переместили холодильное оборудование на крышу и провели свой самостоятельный замер уровня звука. Эти показания они предоставили в суд.

Однако суд учел перемещение кондиционеров, как частичное устранение нарушения, а замер уровня не принял в принципе. Суд расценил шум от кондиционеров как угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, поэтому назначил наказание в виде административного приостановления эксплуатации холодильного оборудования на срок 60 суток.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, сотрудники ведомства на днях решили проверить исполнение решения магазином. Судебные приставы прибыли по адресу магазина и установили, что в магазине освобождены от товаров все охлаждаемые витрины: молочные, мясные, полуфабрикатов и заморозки. В продаже – только продукты длительного хранения.

На крыше сотрудники ведомства опечатали все кондиционеры для полного устранения нарушений. Оставили право за продуктовым магазином включить холодильное оборудование раньше срока при устранении всех выявленных недостатков.