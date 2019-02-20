Челябинские силовики ищут эксгибициониста, который приставал к детям

Челябинские стражи порядка обращаются к жителям региона с просьбой о помощи в розыске эксгибициониста. С момента совершения преступления произошло уже три месяца, а выйти на его след правоохранители не могут.

В следственном отделе по Калининскому району города Челябинска следственного управления Следственного комитета по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».»

«В ходе предварительного следствия установлено, что 29 ноября 2018 года неустановленный мужчина, находясь во дворе дома № 10«Б» по улице Российская в Калининском районе Челябинска, демонстрировал обнаженные части тела двум подросткам, не достигшим 12-летнего возраста», - сообщает старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Следственные органы обращаются с просьбой к жителям города сообщить сведения о личности мужчины, а также любую информацию о данном преступлении по телефонам следственного отдела по Калининскому району города Челябинска СУ СК РФ по Челябинской области: 790-34-77, 790-34-23, либо в органы МВД России по телефону 02.