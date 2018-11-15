Челябинские таможенники не допустили вывоза Мерседеса из России

Во время проверки грузового автомобиля КамАЗ на пропускном пункте российско-казахстанской границы сотрудники таможни установили, что иномарка вывозится с территории России без разрешительных документов. Сотрудники ведомтсва возбудили дело о нарушении сроков временного ввоза Мерседеса.

При выяснении обстоятельств, челябинские таможенники установили, что в 2016 году Mercedes-Benz был временно ввезен гражданином Республики Таджикистан на территорию российскоо государства. Срок его временного ввоза истек в 2017 году. В соответствии с законодательством, такой автомобиль не может находиться на территории ЕАЭС без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. По оценке экспертов размер таможенных платежей составил около 800 тысяч рублей.

По факту нарушений закона Российской Федерации по поводу ввоза и вывоза, временно ввезенного транспортного средства, возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ. Владельцу авто грозит не только уплата таможенных платежей в полном объеме, но и конфискация предмета правонарушения. В настоящее время автомобиль изъят, проводится административное расследование.