Челябинские таможенники пресекли контрабанду амфетамина

Житель Челябинска заказал из Голландии амфетамин. Его задержали на почте в момент получения конверта с наркотиком.

Челябинские таможенники совместно с сотрудниками Южно-Уральского линейного управления на транспорте пресекли контрабандную поставку наркотиков на территорию России.

27-летний житель Челябинска был задержан оперативниками таможни в одном из почтовых отделений города. Наркодилер пытался получить конверт с порошкообразным веществом из Голландии для его последующей продажи. Об этом сообщает пресс-службы челябинской таможни. Результаты экспертизы показали, что внутри пакета находился амфетамин, который относится к наркотическим и психотропным средствам.

Злоумышленник находится под стражей, а по данному факту Челябинской таможней возбуждено «Контрабанда наркотических веществ в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.