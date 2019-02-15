Челябинские таможенники задержали партию контрабандного табака для кальяна.

Сотрудниками Челябинской таможни совместно с ПУ ФСБ по Челябинской области и ГУВД по Челябинской области задержан автомобиль с тонной контрабандного табака для кальяна

Около 20 тысяч пачек турецкого «Al Saha» без российских акцизных марок везли из Казахстана для продажи в Челябинске.

По закону вся иностранная табачная продукция, ввозимая на реализацию, подлежит обязательной маркировке и облагается таможенными пошлинами.

«Сумма акцизов за 960 килограммов контрабандного товара составила 2,6 миллиона рублей, что является крупным размером», - комментирует заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере». Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.