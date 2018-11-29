Челябинские таможенники задержали семью наркодилеров

Челябинские таможенники совместно с сотрудниками ЮУ ЛУ МВД на транспорте во время рейда задержали злоумышленников, промышляющих изготовлением наркотиков. Так был обезврежен очередной канал контрабандных поставок наркотиков на территорию Российской Федерации из-за границы.

Преступники были задержаны в одном из почтовых отделений Златоуста с поличным. Ими оказалась супружеская пара, которая как раз получила очередную посылку из Китая.

Внутри пакета было обнаружено порошкообразное вещество желтого цвета. Масса его составляла полкилограмма. Результаты экспертизы показали, что содержимое свертка относится к составляющим наркотических средств и психотропных веществ.

Когда силовики решили обыскать личный автомобиль подозреваемых жителей Златоуста. В салоне авто были обнаружены химические вещества, используемые для производства амфетамина.

В настоящее время злоумышленники заключены под стражу, а по данному факту Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ – контабанда наркотических веществ в особо крупном размере. За такое преступление подозреваемым грозит до двадцати лет лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящий момент ведется следствие.