Челябинские транспортные полицейские помогли найти подростков, которые сбежали с Кубани

Сотрудники транспортной полиции Челябинска оказали содействие своим коллегам из Краснодарского края в поисках брата и сестры, сбежавших из участковой больницы станицы Бесскорбной Новокубанского района. 17-летнего подростка и его 14-летнюю сестру сняли с поезда в Челябинске.

Подростки сбежали из больницы в тот момент, когда их мать находилась в родильном отделении районной больницы. Незадачливые беглецы сели в пассажирский поезд «Кисловодск – Иркутск» и отправились в далекое путешествие. Конечным пунктом в билете числился Иркутск.

В настоящее время несовершеннолетних жителей Кубани поместили в центр временного содержания, и будут ждать прибытия сотрудников полиции Новокубанского района Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, брат и сестра будут переданы сотрудникам новокубанской полиции.