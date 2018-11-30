Челябинские ветеринары оставили свердловчан без хурмы

На этой неделе, 28 ноября, на российско–казахстанском участке на контрольно-пропускном пункте сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили нарушение при ввозе в регион из Республики Казахстан продукции высокого фитосанитарного риска.

Большегруз пытался провезти через Челябинскую область в Екатеринбург виноград, общим весом пять тонн и 15 тонн хурмы. При этом перевозчик нарушил законы России в области карантина растений. Сладкая продукция происхождением Республики Казахстан следовала в свердловские магазины.

Во время проверки сопроводительных документов выяснилось, что фитосанитарный сертификат Казахстана оказался недействительным, на нем были видны явные исправления. Это является нарушением порядка ввоза продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области приняли решение о возврате продукции грузоотправителю в Республику Казахстан. Перевозчику вынесено постановление о наложении административного штрафа по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции и выдано предписание на возврат запрещенного груза.