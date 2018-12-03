Челябинские воры запасаются новогодними подарками

В Челябинске началась серия предновогодних краж. Бойцы частного охранного предприятия задержали в квартире воришек, которые «запаслись» подарками к зимнему празднику.

Второго декабря в 20:51 на пульт частного охранного предприятия «Витязь» поступил сигнал из магазина «Л`Этуаль», который расположен в торговом комплексе «Алмаз» в Ленинском районе Челябинска.

«Трое молодых людей и девушка совершили кражу в магазине по продаже косметики и попытались скрыться. Сумма ущерба могла оказаться весьма значительной для магазина, и составила бы более 100000 рублей», - специалист по маркетингу и рекламе ЧОП «Витязь» Анастасия Пильникова.

Воры с добычей спокойно прошли мимо охранников, но покинуть территорию торгового комплекса не успели. Сначала была задержана девушка. Затем ее сообщники. Они были переданы в руки сотрудников полиции.

«Данное сообщение в полиции зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», -сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.