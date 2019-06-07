Челябинские заключенные обнародовали новое видео из мест лишения свободы

В пятницу, 7 июня, в социальных сетях появилось новый провокационный видеоролик заключенных из мест лишения свободы. Заключенные ИК-2, издеваясь над надзирателями, сняли новое видео со своими жалобами. Общественники считают, что в Челябинской области готовятся провокации в исправительной колонии перед новыми выборами состава ОНК.

После того, как в интернете появилось шокирующее видео двух заключенных, которые отбывают наказание в исправительной колонии №2, члены Общественной наблюдательной комиссии и городской прокурор выехали в исправительное учреждение.

Несколько часов общественники и представитель надзорного ведомства общались с заключенными, которые пожаловались на «беспредел» в колонии. К концу беседы осужденные отказались от своих требований и жалоб. При этом один из них, отбывающий 16-й срок, порвал на глазах у общественников свое заявление.

Так как вопросов больше к общественникам у заключенных ИК-2 не было, руководитель ОНК Василий Катанэ убыл из колонии. На месте остался работать городской прокурор, который отвечает за права заключенных в местах лишения свободы. Василий Катанэ пояснил местным журналистам:– конфликт за «колючкой» улажен.

Однако сегодня, 7 июня, появляется более шокирующее видео, на котором те же заключенные вновь жалуются и оговаривают председателя ОНК по Челябинской области. Якобы общественник их не выслушал и не принял жалобы.

«Это не просто жалобы - готовится провокация в отношении меня и членов нашей команды перед предстоящими выборами нового созыва ОНК, - комментирует ситуацию Василий Катанэ. – Люди, которые не достойны считаться правозащитниками, готовят новые провокации и бунты в колониях. Им надо дискредитировать прежний состав и самим прийти к власти, чтобы зарабатывать деньги на бедах заключенных. Мы такого не можем допустить и будем с этим бороться».

Кстати, жалующиеся осужденные имеют очень «тяжелые» статьи и отбывают их в условиях строгого режима. Однако, чтобы обратить на себя внимание они отправляют видео тем, кто никогда не сможет защитить их права. Тем самым совершают большую ошибку. Бывшие члены ОНК, которых не допустили в четвертый созыв, никак не могут повлиять на условия содержания заключенных.

Кстати, среди тех, кто пожаловался на «суровые» условия и на «блатных», есть убийца и насильник. 30-летний житель Челябинской области отбывает наказание за изнасилование малолетнего мальчика.

В ближайшее время бунтари будут определены в другие исправительные учреждения, возможно, даже за пределами Челябинской области. Своим поведением они дали понять руководству ГУФСИН – надо менять места лишения свободы для таких людей. А провокаторам «с воли» дали понять – такого, как в «шестерке», больше не повторится, сообщает пресс-служба ОНК Челябинской области.

Фото: пресс-служба ОНК Челябинской области