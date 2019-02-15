Челябинских воров силовики взяли «тепленькими»

В Челябинске воровской дуэт попался «тепленьким». Уйти от места совершения преступления им удалось всего на несколько десятков метров.

Преступление было совершено в Ленинском районе Челябинска. Два ранее судимых местных жителей вскрыли гараж, в котором стоял дорогой Лендкрузер. Они быстро открутили коробку переключения передач и хотели перенести добычу в укромное место, а затем вернуться обратно. Однако, задуманному случиться не удалось. Рядом оказались полицейские. Заметив сотрудников в форме молодые люди попытались скрыться, но были задержаны. Их доставили в отделение

«По данному факту в отделе полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.