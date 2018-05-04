Челябинский безработный задержан за сбыт пятитысячных фальшивок в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) на сбыте поддельных купюр номиналом в пять тысяч рублей попался безработный житель Челябинска, ранее судимый за имущественные преступления. Фальшивые деньги он сбывал в торговых точках Магнитки.

Подозреваемого задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Магнитогорску. У него изъято 11 пятитысячных фальшивок, а также около 120-ти тысяч настоящих рублей, легковой автомобиль и различные товары, приобретенные при размене фальшивок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег

или ценных бумаг». Максимальное наказание по данной части статьи – восемь лет лишения свободы.

«Подозреваемый заключен под стражу в порядке статьи 108 УПК РФ. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Григорий Макеев.