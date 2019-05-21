Челябинский хирург может снова стать фигурантом уголовного дела о причинении смерти пациентке

Челябинский хирург Александр Кислухин может снова стать фигурантом уголовного дела о причинении смерти пациентке в 2017-м году.

Кассационное представление на решение о прекращении в отношении врача второго хирургического отделения областной клинической больницы №3 уголовного дела в президиум Челябинского областного суда внес первый заместитель прокурора региона.

Уголовное дело в отношении Кислухина было прекращено седьмого марта этого года по решению Калининского районного суда Челябинска, удовлетворившего ходатайство следственного органа. В результате вместо статьи УК РФ медик получил судебный штраф в размере ста тысяч рублей как лицо, подозреваемое в причинении смерти по неосторожности (часть вторая статьи 109 УК РФ). Шестого мая апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила постановление райсуда без изменения. Тогда прокурор подал кассацию в президиум облсуда.

«Органами предварительного расследования установлено, что в 2017 году врач-хирург вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустил дефекты в ходе лечебно-диагностического процесса, что привело к поздней диагностике развившихся послеоперационных осложнений и смерти пациентки», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.