Челябинский областной суд оставил под стражей учредителя и гендиректора «Речелстроя» Пязока

Челябинский областной суд оставил под стражей учредителя и гендиректора строительной компании «Речелстрой», генерального директора ООО «ЧЗСМ» и депутата Челябинской городской думы Андрея Пязока, обвиняемого в мошенничестве с денежными средствами дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City».

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в апреле Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей Пязока до 11 мая 2018 года. Защита обвиняемого обжаловала решение районного суда. Адвокаты настаивали на изменении избранной меры пресечения на домашний арест либо залог в размере 5 миллионов рублей.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская, сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Андрея Пязока, оставил без изменения постановление Центрального районного суда.

Срок содержания под стражей Пязока продлен на один месяц, а всего до пяти месяцев, уточнила Евгения Нациевская.

Как уже сообщало агентство, в реестр обманутых дольщиков ООО «Речелстрой» включено 1718 человек. Компания приостановило строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City».

По версии следствия, в 2015-2016 годах руководители компании «Речелстрой» похитили денежные средства дольщиков нескольких жилых домов в микрорайоне Чурилово Lake City

В мае 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков на тот момент неустановленными лицами из числа руководства компании «Речелстрой».

Учредитель строительной компании «Речелстрой» Андрей Пязок был задержан 11 декабря 2017 года. Центральный районный суд Челябинска избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В феврале 2018 года Арбитражный суд области ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении ООО «Речелстрой». В феврале Пязок из СИЗО назначил себя генеральным директором компании.