Челябинский облсуд приговорил наркодилера, устроившего тайник на дереве соседа

Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор наркодилеру из Миасса, прятавшему более килограмма карфентанила в тайнике на дереве соседа.

Сорокалетний мужчина, задержанный сотрудниками регионального УФСБ в апреле прошлого года, признан виновным в незаконном сбыте и приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. В колонии строгого режима он проведет 16 лет. Кроме того, заплатит полумиллионный штраф.

Суд установил, что зимой 2017 года осужденный приобрел с целью сбыта более одного килограмма 150-ти граммов наркотика - карфентанила, который он спрятал в тайнике на дереве, растущем на соседском участке.

Для достижения своей цели наркодилер нашел покупателя. Тот приобрел у него за 20 тысяч рублей около сорока граммов карфентанила. Помимо этого, покупатель выразил заинтересованность и в дальнейшем приобретении наркотического средства для его сбыта мелкими дозами.

Однако и продавец, и покупатель были задержаны контрразведчиками после первой сделки, а опасный товар изъят.

В результате осмотра места происшествия оперативные сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли из тайника оставшуюся часть карфентанила.

В марте 2018 года суд приговорил покупателя к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.