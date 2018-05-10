Челябинский облсуд смягчил приговор экс-главе сельского поселения Юсуповой

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-главы Буринского сельского поселения Альфии Юсуповой, изменил приговор Кунашакского районного суда, вынесенный 16-го февраля этого года.

Суд первой инстанции признал ее виновной по части четвертой статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом» и по части второй статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», приговорив в пяти с половиной годам лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет.

Кроме того, Кунашакский районный суд на четыре года лишил Юсупову права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда, удовлетворив апелляционное представление прокурора, а также жалобы осужденной и ее адвоката, признала в качестве смягчающего то обстоятельство, что Юсупова частично восстановила дорожное полотно.

В связи с этим экс-главе сельского поселения снизили сроки основного и дополнительного наказания на один месяц, то есть до пяти лет пяти месяцев лишения свободы условно. Соответственно, права занимать определенные должности Челябинский областной суд лишил бывшую чиновницу на три года 11 месяцев. Размер штрафа и испытательный срок остались прежними.

Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в сентябре 2015 года Альфия Юсупова получила взятку в размере 25-ти тысяч рублей за незаконную передачу взяткодателю, местному жителю, сорока железобетонных дорожных плит по улице Школьной, являющихся муниципальным имуществом, разрешив демонтировать их.

Плиты являлись дорожным покрытием пути к средней школе, расположенной в селе Новобурино. Мужчина из подготовленных для демонтажа плит успел вывезти восемь.