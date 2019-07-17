Присылайте свои новости

Стали известны подробности ЧП, которое произошло 10 июля в Металлургическом районе Челябинска. Пьяный челябинец, который грозился ударить младенца головой об асфальт, если ему не дадут ключи от машины, все-таки бросил новорожденного сына. Его поймал полицейский.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Дегтярева. Пьяный мужчина после ссоры с женой грозился ударить своего новорожденного сына головой об асфальт, если кто-нибудь из прохожих не отдаст ему свою машину. Один из очевидцев, опасаясь, что неадекватный мужчина может навредить ребенку, отдал ему ключи от своего автомобиля. Приехавшие стражи порядка скрутили пьяного дебошира. При задержании он оказал сопротивление. Изначально мужчина был привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и неисполнение родительских обязанностей. Сейчас СКР возбудил против него уголовное дело.

«В момент задержания мужчина все-таки бросил ребенка на землю, но один из полицейских его поймал и спас малышу жизнь. Житель Челябинска задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Обвинение мужчине уже предъявлено. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.