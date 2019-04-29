Челябинский поселок в выходной остался без электричества

Жители челябинского поселка Каштак в Металлургическом районе выходной день провели без электричества.

В субботу, 27-го апреля, в двенадцатом часу дня в результате повреждения подземного силового кабеля было нарушено электроснабжение в 369-ти частных жилых домах, где живут тысяча 230 человек. Кроме того, под отключение попали четыре социально значимых объекта.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, о случившемся оповестили руководство города и Металлургического района, было организовано взаимодействие с коммунальными службами.

Электрические сети в поселке Каштак находятся на балансе МУП «Коммет» - на место выезжала аварийная бригада предприятия в составе 12-ти человек (и четыре единицы техники).

Место повреждения определяли с помощью электротехнической лаборатории. Ремонтные работы завершились в одиннадцать вечера этого же дня, электроснабжение было восстановлено.