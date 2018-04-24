Челябинский школьник, получивший посылку с наркотиками, предстанет перед судом

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего школьника, обвиняемого в покушении на приготовление к сбыту наркотиков по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ.

Следствием установлено, что в феврале 2018 года старшеклассник через Интернет получил посылку с наркотиками и психотропными средствами массой более 59-ти граммов. После этого его задержали сотрудники регионального управления ФСБ России, выявившие преступление.

В ходе обыска следователь СК обнаружил в квартире старшеклассника весы и фасовочный материал для изготовления разовых доз наркотиков и реализации через «закладки». Вину в совершении преступления юноша признал в полном объеме.

«Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках его расследования следователь СК внес представление начальнику ОМВД «Калининский» об устранении причин, способствовавших совершению преступления», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков.

Фото пресс-службы УФСБ