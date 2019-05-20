Челябинский суд не позволил порнографу из США выйти на свободу

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Айры Лэнга и Екатерины Яскиной, оставил без изменения приговор Курчатовского районного суда Челябинска от первого октября 2018 года. Лэнг признан виновным в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным обороте материалов с порнографическими изображениями, в том числе несовершеннолетних.

Согласно решению Курчатовского районного суда, за незаконный оборот материалов с порнографическими изображениями Ленгу назначено наказание в виде лишения свободы на срок семи с половиной месяцев в колонии общего режима.

Лэнг и его адвокат просили решение суда отменить и оправдать его по всем статьям обвинения, но получили отказ.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», гражданин США Лэнг, прибывший в Челябинск в 2001 году в качестве бизнес-консультанта, в период с 2005 по 2015 года изготавливал с целью распространения, распространял, хранил и переправлял через Государственную границу России порнографические фото и видео материалы. Привезя с собой на территорию России профессиональное оборудование и имея навыки режиссера, оператора, монтажера, он организовал на съемных квартирах студию, где совершал незаконные действия, в том числе с участием несовершеннолетних. Порнопродукцию он отравлял в США на дисках используя почтовую службу экспресс-доставки и получал вознаграждение путем зачисления на открытый в одном из банков Челябинска счет. С 2014 года порнографические материалы в виде электронных файлов распространялись им через Интернет. Кроме того, в ходе «работы» он вступил в половой контакт с одной из девушек, являющейся моделью и неоднократно совершал с ней развратные действия.

Вместе с ним в паре работала Екатерина Яскина, владеющая английским языком. Она выступала в качестве помощницы и за определенную плату приняла на себя ряд функций при осуществлении преступлений. Она подавала объявления в газеты, вела предварительные телефонные переговоры с моделями, делала им макияж, укладку волос, выступала в качестве переводчика. Яскина получила более мягкое наказание. Суд приговорил россиянку к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.