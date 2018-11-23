Челябинский суд обязал священника вернуть долг в 600 тысяч рублей пожилой прихожанке

Калининский районный суд Челябинска обязал священника вернуть долг прихожанке, иначе на него могут завести уголовное дело.

Летом прошлого года челябинская пенсионерка дала в долг штатному священнику южноуральского прихода в долг 600 тысяч рублей. Пожилая женщина, полагаясь на совесть батюшки, не взяла с него долговую расписку и не заключила с ним договор займа, как это делается в подобных случаях.

Когда у пенсионерки настали тяжелые времена, она попросила священника прихода «Всех скорбящих радости» вернуть одолженную сумму, но у священника этих денег не оказалось. Он их потратил на погашения ипотеки за свою квартиру. Батюшка только развел руками.

Святой отец пообщался со старушкой и напомнил ей, что деньги пенсионерка ему давала не в долг, в качестве материальной помощи. Священник Александр Грузлев сказал, что денег отдавать не будет. Пенсионерка поняла, что получить свои деньги в добровольном порядке не получится, пошла с жалобой в прокуратуру.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, учитывая результаты проверки, престарелый возраст заявителя, ее финансовое положение, также состояние здоровья, прокуратура Ленинского района обратилась в суд о взыскании в ее пользу 600 тысяч рублей.

Судебное заседание по делу о взыскании долга со священника состоялось в Калининском районном суде. Изучив все обстоятельства дела, районный судья встал на сторону престарелой челябинки и обязал вернуть священнослужителя 600 тысяч рублей. Теперь духовному наставнику челябинского храма Грузлеву придется вернуть 78-летней Анне Шестаковой все до копейки.