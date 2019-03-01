Челябинский убийца месяц хранил труп собутыльника на балконе

Житель Челябинска убил собутыльника на съемной квартире и спрятал труп на балконе. Спустя месяц, когда к нему пришла за деньгами хозяйка жилья, он выкинул его. Тело обнаружили прохожие.

Прокуратурой Металлургического района Челябинска утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Ему инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, грабеж и угроза убийством.

По версии следствия обвиняемый в ноябре 2018 года находился с сожительницей в арендуемой ими квартире, где распивал спиртное вместе с потерпевшим. В ходе возникшей ссоры обвиняемый избил гостя, отчего последний потерял сознание и умер в течение непродолжительного времени. В то время, пока потерпевший был без сознания, обвиняемый забрал его сотовый телефон, под угрозой ножа потребовал от сожительницы молчать о произошедшем и помочь ему вынести труп на балкон квартиры», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После они совместно замыли следы крови в квартире, а труп мужчины обвиняемый накрыл простыней и дверцами от шкафа. Спустя месяц ему было необходимо рассчитаться с хозяйкой квартиры за жилье, и они по телефону договорились о встрече в этой квартире. Перед приходом хозяйки, ранним утром мужчина сбросил труп с балкона, где он и был обнаружен случайными свидетелями, сообщившими о находке в полицию.

После обнаружения трупа сотрудниками полиции в результате неотложных следственных действий было установлена квартира, с балкона которой был выброшен труп, а в дальнейшем установлено лицо, совершившее преступление. Обвиняемый задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд