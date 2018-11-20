Челябинский участковый может отправиться за решетку за сокрытие тяжкого преступления

Житель Тракторозаводского района Челябинска обратился с жалобой в прокуратуру на своего уполномоченного участкового. Местного жителя, работающего в садовом товариществе охранником, избил коллега по работе и вынес из дома личные вещи и продукты из холодильника. Участковый Артем Гресь не счел это преступлением и халатно отнесся к своим прямым служебным обязанностям.

Дело в том, что житель Тракторозаводского района, работая в садовом товариществе, занял своему напарнику определенную сумму денег, потребовал через время возврата долга. Однако должник кинул своему кредитору 80 рублей и объявил о том, что ничего ему не должен. Мужчина на сдержал обиды, и пригрозил пожаловаться на должника в прокуратуру.

Однажды вечером в двери квартиры охранника садового товарищества постучались. Мужчина открыл дверь и увидел своего напарника, который должен был ему денег. Должник был с другом, и они принялись избивать своего благодетеля. В результате избиения мужчина получил травмы средней тяжести. Уходя из квартиры избитого челябинца, мужчины прихватили с собой продукты из холодильника на сумму около 500 рублей, а еще взяли с полки часы пострадавшего мужчины.

Побитый житель Челябинска на следующий день обратился к своему местному участковому, при этом сняв в больнице побои. Он рассказал о происшествии. Сотрудник полиции осмотрел квартиру избитого мужчины и не нашел следов преступления. Хотя сам потерпевший и его жена рассказали о преступлении. Ведь они понимали, что похищенные продукты и часы тянут на тяжкое преступление.

Когда мужчина понял, что участковый не будет работать добросовестно по его заявлению, челябинец пожаловался в прокуратуру уже на своего участкового. Прокурор Тракторозаводского района Роман Пантелеев стал разбираться в случившемся и выяснил, что участковый уполномоченный Артем Гресь нарушил уголовный кодекс Российской Федерации.

В отношении полицейского во вторник, 19 ноября, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком на четыре года. Как сообщили в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в преступлении, и отстранении его от служебных обязанностей.

В полиции от комментариев отказались, сославшись на служебное расследование. Но, скорее всего, полицейский будет уволен со службы за утрату доверия. В ходе разбирательств могут пострадать и начальники бывшего участкового.