Челябинское УФАС предписало отменить торги на аренду Дома кордона «Золотой пляж»
Челябинское областное бюджетное учреждение «Миасское лесничество» нарушило законодательство при проведении аукциона на аренду Дома кордона «Золотой пляж». Челябинское УФАС России выявило нарушения в ходе рассмотрения жалобы ООО «Аргус» и предписало отменить торги.
Дом кордона «Золотой пляж» находится в поселке Тургояк (Миасского городского округа). Его площадь составляет 105,9 квадратных метров. Дом планировалось сдать в аренду сроком на пять лет.
Как сообщили в пресс-службе УФАС, аукцион на право заключения договора аренды был объявлен в конце января 2019 года. Начальная (минимальная) цена договора составляет 11 тысяч 400 рублей в месяц.
По мнению Челябинского УФАС России, что организатор незаконно ограничил список участников торгов, позволив претендовать на аренду только субъектам малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, были выявлены еще ряд нарушений: в аукционной документации отсутствовало требование к объему, перечню и срокам выполнения работ по капитальному ремонту арендованного имущества. Не были внесены сведения о возможности подачи заявки на участие в аукционе в форме электронного документа, требования к содержанию, составу и форме такой заявки, а также времени проведения осмотра объекта.
Комиссия Челябинского УФАС России в своем решении также указала на недопустимость включения в проект договора возможности изменения его условий.
ЧОБУ «Миасское лесничество» предписано аннулировать торги и сообщить о выполнении предписания антимонопольному органу до 26 апреля.
Организатор торгов и его должностное лицо будут привлечены к административной ответственности.