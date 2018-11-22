Челябинское УФАС запретило рекламировать «Швейцарскую стоматологию»

Челябинское УФАС России предписало частной клинике доктора Куликова, работающей под коммерческим названием «Швейцарская стоматология», прекратить распространение ненадлежащей рекламы.

В рекламе, вышедшей в эфир радиостанции и опубликованной в журналах, применимо к стоматологии употребляются следующие слова и словосочетания: первая, передовой, непревзойденные, сверхпрочные, высочайшее качество, безупречное качество, лучшие специалисты, профессиональная команда первоклассных докторов, безупречная имплантация, стандарты лучших, лучшее из возможного, эксклюзивное качество лечения.

Челябинское УФАС России признало рекламу недостоверной, поскольку сведения о преимуществах рекламируемой клиники по сравнению с

другими стоматологическими клиниками не подтверждены. Тем временем, у потребителей рекламы может создаться впечатление о том, что именно «Швейцарская стоматология», ее услуги и используемое оборудование

являются лучшими на рынке.

По словам заместителя руководителя – начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Челябинского УФАС России Татьяны Соболевской, в подтверждение достоверности указанных в рекламе сведений клиника представила различные сертификаты и декларации. Однако документы не являются доказательствами превосходства стоматологии, ее сотрудников и уникальности оказываемых услуг, поскольку часть из них не переведена на русский язык. Декларации подтверждают соответствие стоматологического оборудования требованиям государственного стандарта, применяемого к медицинским приборам и аппаратам, что в силу действующего законодательства предусмотрено для всех стоматологических клиник.

ООО «Клиника доктора Куликова», являющееся рекламодателем данной рекламы, признано нарушившим рекламное законодательство. Обществу с ограниченной ответственностью выдано предписание о недопустимости использования в рекламе документально не подтвержденных сведений, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк.