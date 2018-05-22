Челябинскому мясоперерабатывающему предприятию поставляли опасное для здоровья потребителей сырье

Челябинскому мясоперерабатывающему предприятию ИП Чиньковой (торговая марка «Таврия») поставляли опасное для здоровья потребителей сырье.

«В пробе мяса птицы «Тушка ЦБ 1-сорта охлажденная», выработанной ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» и хранившейся на предприятии, обнаружено превышение показателя по метаболитам нитрофуранов», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональном Россельхознадзоре.

По данным ведомства, метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, подавляют активность ферментов, вызывают кардиомиопатию, что приводит к сердечной недостаточности, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию и обладают гепатотоксическим действием. Они термостабильны и сохраняются в продуктах после кулинарной обработки.

Данный факт специалисты Россельхознадзора установили в ходе плановой выездной проверки. Также они выявили факт нарушения предприятием ИП Чиньковой ветеринарных санитарных требований.

Так, мясоперерабатывающее предприятие не соблюдало кратность проведения лабораторных исследований микробиологического контроля качества дезинфекции морозильных камер, предназначенных для хранения продукции животного происхождения.

«Выявленные нарушения были устранены в кратчайшие сроки: в программу производственного контроля внесли изменения в части включения микробиологического контроля холодильных (морозильных) камер. Нагайбакскому птицеводческому комплексу направлено требование обосновать качество поставляемого сырья», - сообщили в надзорном ведомстве.

Пробу мяса птицы «Тушка ЦБ 1-сорта охлажденная» данного поставщика дополнительно отправили в испытательный центр для проведения лабораторных испытаний на показатель «метаболиты нитрофуранов». В случае подтверждения установленного значения предприятие ИП Чиньковой примет решение о смене поставщика мяса птицы.

По словам должностных лиц мясоперерабатывающего предприятия, оно выпускает широкий ассортимент колбасных изделий и мясных деликатесных продуктов торговой марки мясного бренда «Таврия» и дорожит своей репутацией.